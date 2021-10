FC Chelsea: Thomas Tuchel äußert sich zu Timo Werner und Romelu Lukaku

Weiter wollte sich der Blues-Trainer nicht äußern. „Wir werden sehen, wie es weitergeht“, sagte der deutsche Erfolgscoach, der damit am Samstag in der Premier League gegen Norwich City und am Dienst im Carabao Cup gegen den FC Southampton auf die Stürmerstars, die sich in der Champions League beim Sieg gegen Malmö verletzt hatten, verzichten muss (Bericht: Jetzt schlägt Havertz‘ Stunde).