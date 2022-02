Christian Eriksen in Brentford: Comeback im Reich des Wettkönigs

Günstig ist in England natürlich ein relativer Begriff. Weil ein Aufstieg in die Premier League rund 200 Millionen Euro in eine Vereinskasse spült, ist selbst der Marktwert des vom Dänen Thomas Frank trainierten Brentford-Kaders bereits in der ersten Saison vergleichbar mit dem von Eintracht Frankfurt oder Borussia Mönchengladbach.