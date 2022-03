FC Liverpool: Luis Díaz ist der nächste große Coup von Jürgen Klopp

Selbst Klopp hat seine Zurückhaltung abgelegt: „Er ist ein unglaublicher Spieler. Seine Freude und Liebe für den Fußball kann jeder sehen. Im Training kann er gar nicht aufhören zu lächeln. Einen Spieler wie ihn habe ich noch nie trainiert.“ Am Dienstag erklärte er neuerlich: „Er ist ein fester Bestandteil der Mannschaft. Ein unglaublich guter Start, in seinem Alter, in der Phase seiner Karriere - er kann sich noch sehr verbessern. Es ist einfach cool, wie er sich als Junge und als Spieler eingelebt hat.“