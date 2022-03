"Unglaubliche Aussage": Abramowitsch kündigt Chelsea-Verkauf an - Pressestimmen

as: „Chelsea-Besitzer Abramowitsch gibt bekannt, dass er den Klub verkaufen will. Der russische Milliardär erklärt, dass es „das Beste“ für den Verein sei. Abramowitsch erklärte zudem, dass er das Geld, was er für den Verkauf erhalte, an einen Fond spenden wolle, der den Opfern des Ukraine-Krieges zugutekomme.“