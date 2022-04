Bricht Chelsea nun auseinander? Nach CL-Aus steht Verkauf bevor

Fraglich war zuletzt nur, ob Lukaku in London wirklich noch glücklich ist. Denn nach nur zwölf Treffern in 36 Einsätzen musste der 113-Millionen-Euro-Einkauf meist mit der Bank vorliebnehmen. Ein Jahr zuvor bei Inter glänzte der 28-Jährige dagegen mit 40 Scorer-Punkten in 44 Spielen - davon ist der Mittelstürmer aber leistungstechnisch meilenweit entfernt.