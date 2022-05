Palace-Trainer Patrick Vieira in Auseinandersetzung mit Everton-Fan nach Platzsturm

In den vergangenen Tagen ist es im europäischen Fußball immer wieder zu Platzstürmen gekommen. Nicht immer lief der Fan-Andrang reibungslos ab. Auch in England nicht. Erst am Donnerstag war ein Fan von Nottingham Forest zu 24 Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er Billy Sharp, Kapitän von Sheffield United tätlich angegriffen hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)