FC Chelsea: Bizarrer Vorschlag an Thomas Tuchel? Deutscher sollte im 4-4-3 mit 12 Spielern spielen

Laut The Athletic kam es im Sommer zu einigen bemerkenswerten Szenen, die ein Grund für die spätere Trennung gewesen sein könnten. Kaum zu glauben: So sollen die Bosse ihrem Trainer tatsächlich den Vorschlag gemacht haben, künftig in einem 4-4-3 zu spielen, das heißt: mit zwölf Spielern statt der erlaubten elf.