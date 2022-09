Jürgen Klopp erstaunt: "Unfassbar war das - die hatten Tränen in den Augen"

„Meine Karriere, wie ist das denn abgelaufen? Ich konnte nie jemanden über die Schulter schauen“, sagte Klopp: „Ich habe am Sonntag gespielt und war am Montag Trainer. Von dem Tag an hatten alle Menschen Fragen an mich, für die ich noch gar keine Antwort haben konnte. Die musste ich mir über die Jahre erarbeiten. Im Sommer, nachdem wir mit Mainz die Klasse gehalten haben, habe ich mir erst mal ganz viele Gedanken über mich selber gemacht. Was bin ich eigentlich für ein Typ und wie möchte ich den Umgang mit einer Mannschaft haben?“