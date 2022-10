Cristiano Ronaldo: Der armselige Abgang eines Weltfußballers - Kommentar von Pit Gottschalk

Weil er 34 Tore in 60 Spielen erzielte, dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn: Wer spielt und trifft, sollte weiter auf höchstem Niveau kicken. Erst später lernte ich den Fachbegriff: „abtrainieren“. Was wohl heißen sollte: Fuß vom Gas und langsam in die Garage rollen. Rummenigge trat 1989 nach zwei Jahren Genf ab. Mit 33.