Premier League: Die obszönste Bank des Weltfußballs - bei Manchester United sitzen viele Stars draußen

Bisher stehen null Torbeteiligungen in der Premier League auf seinem Konto. In der Europa League traf er in drei Spielen zumindest schon einmal und legte einen weiteren Treffer vor. Gegen Omonia Nikosia zeigte der Stürmer dabei auch, dass das Toreschießen ihm im Moment nicht so leicht fällt, wie es gewohnt ist. Er vergab eine Großchance, die er in Normalform mit geschlossenen Augen verwandeln würde. Viel Argumente für die Startelf gegen Everton konnte Ronaldo somit nicht sammeln.