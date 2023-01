"Es ist Wahnsinn!" Heftige Chelsea-Kritik wegen Havertz

Der deutsche Nationalspieler – eigentlich gelernter Mittelfeldspieler – wird bei den Blues vornehmlich in der Sturmzentrale eingesetzt, auch aus Mangel an Alternativen. Auch im Spiel gegen Nottingham Forest, das 1:1 endete, begann der 23-Jährige in der Sturmzentrale. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)