ManCity droht Aberkennung der Premier-League-Titel - Liverpool-Legende und Mourinho als Nutznießer?

Mai 2012, der Osten Manchesters ist in Ekstase. Sergio „Kun“ Agüero hat sich soeben in den Geschichtsbüchern der Skyblues verewigt.

Der mittlerweile Ex-Nationalspieler Argentiniens und Kompagnon von Lionel Messi dringt in der vierten Minute der Nachspielzeit rechts in den Strafraum ein und jagt den Ball unhaltbar für Paddy Kenny, dem Keeper der Queens Park Rangers, in die Maschen.