Premier League: Nächste Enttäuschung für Jürgen Klopp - FC Liverpool tritt auf der Stelle

Der FC Liverpool tritt in der Premier League auf der Stelle.

Wenige Tage nach dem 2:5-Debakel in der Champions League gegen Real Madrid kam die Mannschaft von Trainerstar Jürgen Klopp bei Crystal Palace nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. (Alle News zur Premier League)

In der Tabelle sind die Reds Siebter, der Abstand zu Platz vier und der damit garantierten Qualifikation für die Königsklasse beträgt sechs Punkte.

Gegen Palace hätte Liverpool durchaus einen Dreier mitnehmen können, Superstar Mohamed Salah war in der zweiten Hälfte mit einem Schuss an der Latte ganz nah dran an der Führung.