Deshalb wechselte Patrice Evra zu ManUnited und nicht zum FC Liverpool

„Sir Alex hat mit meinem Agenten gesprochen und wir haben uns am Flughafen Charles de Gaulle in Paris getroffen“, sagte Evra dem YouTube-Kanal „Vibe with Five“ von Rio Ferdinand. „Er sprach kein Französisch, also war es eher David Gill (der verhandelte). Mein Englisch war nicht sehr gut, also übersetzte mein Agent.“