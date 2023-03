FC Liverpool: Macht Jürgen Klopp wieder Wunderdinge?

Die meisten Zuschauer mussten sich an diesem regnerischen Abend an der Anfield Road die Augen reiben. Sieben Tore gegen Manchester United - wirklich sieben?

Die Anzeigetafel log nicht - und Jürgen Klopp hatte es wieder getan: ein ganzes Stadion in Ekstase zu versetzen. Vorausgegangen war ein rauschender Sieg des FC Liverpool, an dessen Ende die Frage steht: Alles nur ein Ausrutscher oder das Signal zur großen Aufholjagd?

Der FC Liverpool hat einen famosen Lauf in der Premier League hingelegt und nach einer schwächeren und unsteten Saison zur rechten Zeit den Powerboost-Knopf gedrückt und darf als Tabellenfünfter mit einem Spiel in der Hinterhand nun wieder von der direkten Champions-League-Qualifikation träumen.

„Die zweite Hälfte war verrückt. Wenn dann Fußball mal so Spaß macht wie heute, dann machst du auch mal sieben. Wir wissen, dass das ein Freak-Ergebnis ist. Es gab nicht so viele Dinge diese Saison, die wir zu feiern hatten. Das fühlt sich schonmal sehr gut an“, analysierte Klopp bei Sky Sports .

Die Gründe für Liverpools durchwachsene Saison

Reds-Aufschwung dank zurückgewonnener Stabilität

„Das Energielevel ist zurück. Die Resultate mit den Spielen ohne Gegentore haben uns sehr geholfen in den vergangenen Wochen. Das ist ein wichtiger Sieg, natürlich. Aber wir müssen uns weiter konzentrieren in den nächsten Wochen“, mahnte nichtsdestotrotz Kapitän Jordan Henderson.

„Anfield träumt von einem neuen Sturm-Trio“

Ein Auswärtssieg gegen Tabellenschlusslicht und Aufsteiger Bournemouth am kommenden Wochenende könnte weiteren Auftrieb für die Aufholjagd in der Premier League, vor allem aber auch für das Rückspiel in der Königsklasse an 15. Februar gegen Real, geben.