Premier League: Absturz des Überraschungsmeisters Leicester City - und der hoffnungslose Kampf gegen die "Elite 6"

Es gibt große gerahmte Fotos von den glorreichen Momenten des letzten Jahrzehnts, die alle ähnlich aussehen: Die Mannschaft feiert, während ein Pokal in die Höhe gehalten wird und Feuerwerkskörper knallen.

Die Foxes haben zwei große Sorgen, die erste ist unmittelbar - ihr Status in der Premier League ist gefährdet, denn der Abstieg droht als Tabellenvierzehnter. Die zweite ist langfristig und könnte ein noch schwieriger Weg sein.

Großer Aderlass nach englischer Meisterschaft 2016

Im Laufe der Jahre gab es eine Reihe von englischen Mannschaften, die an die Tür der Top 6 klopften und sich eine Zeit lang in den oberen Rängen behaupten konnten: Blackburn, Stoke, Burnley, Southampton, Everton, West Ham, Wolverhampton - die Liste ist lang.

Einige haben mittlerweile ihren Premier-League-Status verloren, dümpeln in der 2. Liga herum, andere haben überlebt - und wieder andere klammern sich vergeblich an alte, erfolgreiche Zeiten.

Alle durchliefen diesen Zyklus, in dem sie durch gute Nachwuchsarbeit und clevere Transfers ein Team aufgebaut hatten, das es mit der elitären Konkurrenz aufnehmen konnte. Dann standen sie jedoch vor großen Entscheidungen, als Manchester City und United, Liverpool, Chelsea, Arsenal und Tottenham, um ihre Top-Talente oder Shooting Stars buhlten oder Vater Zeit ihre erfahrenen Spieler einholte.

Leicester-Coach sieht „große Kluft“ zu Top 6

Man kann sich vorstellen, dass sich dieser Kreislauf für Mannschaften wie Fulham (aktuell 6. Platz) Brighton (8.) und Brentford (9.), die derzeit so gut in der Premier League dastehen , irgendwann auch schließt.

Denn es gibt nur sieben Mannschaften, die sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren unter normalen Umständen keine Gedanken über den Abstiegskampf machen müssen: Neben den oben genannten Top 6 auch das neureiche Newcastle United - wegen derer Scheich-Millionen!

Leicester (24 Punkte) hat als Tabellenvierzehnter aktuell dagegen nur drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone - wo Everton, Bournemouth (beide 21) und Southampton (18) gegen den Gang in die Championship kämpfen - und muss bis zum Saisonende entscheiden, ob es auf der Stelle treten und sich über Wasser halten will oder Geld in die Hand nimmt, um wieder nach oben zu kommen.