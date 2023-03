Premier League: Kämpferischer Maguire erntet Lob von Manchester-United-Legende

Harry Maguire kommt bei Manchester United kaum noch zum Zug! (NEWS: Maguire sorgt durch Insta-Like für Fan-Wut)

Hinter dem gesetzten Innenverteidiger-Duo aus Lisandro Martínez und Raphael Varane spielt der einst für 87 Millionen Euro verpflichtete Engländer nur die dritte Geige im Team von Erik ten Hag.

Im Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Betis Sevilla stand der 30-Jährige mal wieder von Beginn an auf dem Feld und sprach danach am Mikro von BT Sport. „Natürlich möchte ich mehr spielen“, machte er aus seiner schwierigen Lage keinen Hehl. „Ich möchte in der Startelf stehen.“

Trotzdem sieht er nicht alles nur negativ und sich vor allem wegen seiner Rolle als Kapitän auch neben dem Platz als wichtig an: „Ich habe in diesem Verein eine wichtige Rolle auf und neben dem Platz, ob ich nun spiele oder nicht.“ Mehr oder weniger Spielzeit macht für ihn dabei keinen Unterschied. (NEWS: Fans starten Petition, um Maguire als Kapitän abzusetzen)

„Ich gebe alles im Training. Wir haben in diesem Verein gute Trainer“, so der 30-Jährige, der seine wenigen Einsätze dennoch schätzt. „Mein letztes Spiel ist noch nicht allzu lange her, es ist erst ein paar Wochen her. Seit der Weltmeisterschaft habe ich fünf, sechs, sieben Mal gespielt.“

Scholes lobt Maguire

Von Experte und United-Legende Paul Scholes erntete er für seine positive Einstellung Lob. „Harry ist in einer schwierigen Lage, weil er nicht spielt, aber ich denke, dass seine Einstellung, was er im Interview gesagt hat, genau die richtige ist“, so die Ikone der Red Devils. „Das ist eine gute Sache, auch für Man United.“

Für Scholes sei diese Einstellung aber auch förderlich für seine Rolle in der Nationalmannschaft, wo Maguire in der Vergangenheit trotz Rückschlägen durchwegs gesetzt war und nun von Trainer Gareth Southgate erneut berufen wurde.

Dort trifft Maguire mit England im Zuge der EM-Quali am 23. März in Neapel auf die italienische Nationalmannschaft.

Nach dem Spiel, wegen dem die italienischen Behörden aufgrund der Ereignisse rund um das CL-Duell zwischen Frankfurt und Neapel große Sorgen haben, folgt am 26. März das Aufeinandertreffen mit der Ukraine.