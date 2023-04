Premier League: Manchester City - FC Arsenal HEUTE LIVE im TV, Stream, Ticker

Der FC Arsenal spielt eine starke Saison. Nach Jahren der Verzweiflung dürfen die Anhänger der Gunners endlich wieder vom ersten Gewinn der Premier League seit 2004 träumen. Doch das Momentum ist in den letzten Wochen immer mehr abhanden gekommen.

Zuletzt konnte man dreimal in Serie nicht gewinnen. Die Mannschaft von Mikel Arteta verspielte gegen den FC Liverpool und West Ham United jeweils eine 2:0 Führung und gegen Tabellenschlusslicht Southampton gelang Bukayo Saka in der Nachspielzeit gerade noch der Ausgleichstreffer zum 3:3.

Auf den FC Arsenal wartet jetzt die vermutlich Formstärkste Mannschaft Europas.

Manchester City befindet sich in bestechender Form. Neulich konnte die Mannschaft von Pep Guardiola im Schwergewichts-Duell den FC Bayern aus dem Champions League-Viertelfinale rausschmeißen und am vergangenen Wochenende besiegte mit einem souveränen 3:0 Sieg Sheffield United im F.A. Cup Halbfinale.

FC Arsenal ist heiß auf die Sensations-Meisterschaft

In der Premier League rückten die Citizens mit vier Siegen in Folge immer näher an Arsenal ran. Mittlerweile hat man mit 70 Punkten nur noch weniger als die Gunners, aber auch zwei Spiele in der Hinterhand.

Ein herber Rückschlag für Mikel Arteta ist der Ausfall von Arsenal-Innenverteidiger William Saliba, der seit Wochen mit einer Rückenverletzung zu kämpfen hat. Seitdem der französische Nationalspieler ausfällt, wackelt die Defensive des Tabellenführers gewaltig.

Mit Manchester City wartet jetzt auch noch die beste Offensive der Liga (78 Tore) auf Arsenal. Dabei sticht besonders Superstar Erling Haaland raus. Der Norweger hat in seiner Debüt-Saison bisher 32 Tore geschossen und führt die Torschützenliste in England klar vor Harry Kane, mit 24 Treffen, an.

Auf der anderen Seite baut Arsenal auf Haalands Landsmann Martin Odeegard, der sich in dieser Saison zu einem der besten Spieler der Premier League entwickelt hat.

Sein Trainer Arteta schwärmt von der Entwicklung des Norwegers: „Er zeigt wirklich eine andere Art von Präsenz in der Art und Weise, wie er das Spiel beeinflusst, einfach das Gefühl, die Art und Weise, wie er sich bewegt, was er auf das Spielfeld überträgt, ist anders. Was er heute hier geleistet hat, ist ein großes Lob für ihn.“

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen: Manchester City - FC Arsenal

Manchester City: Ederson - Akanji - Dias - Ake - Rodri - Stones - Grealish - Gündogan - Silva - De Bruyne - Haaland. Trainer: Pep Guardiola

FC Arsenal: Ramsdale - White - Holding - Gabriel - Zinchenko - Partey - Xhaka - Martinelli - Odegaard - Saka - Jesus. Trainer: Mikel Arteta

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

So können Sie Manchester City - FC Arsenal live im TV & Stream verfolgen: