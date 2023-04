Premier League: Verspielt Arsenal die Meisterschaft? Top-Duell gegen Manchester City könnte Entscheidung bringen

Nach dem 29. Spieltag war die Lage in der Premier League eigentlich klar. Mit acht Punkten Vorsprung führte das Team von Mikel Arteta die Tabelle an, Verfolger Manchester City hatte jedoch noch ein Nachholspiel zu absolvieren. Ein trotzdem komfortabler Vorsprung, der nun jedoch dahin ist.

Und das hat sich Arsenal selbst zuzuschreiben. Denn in den Partien Liverpool und West Ham war das Team um Martin Odegaard und Gabriel Jesus jeweils der klare Favorit, verspielte in beiden Fällen dazu noch einen Vorsprung und damit einen Sieg.

Zuletzt lag man gegen West Ham bereits in der 10. Minute mit 2:0 in Front - und hatte die drei Punkte schon fest eingeplant. Dies sollte sich jedoch als Trugschluss entpuppen, denn die Hammers kämpften sich noch zu einem 2:2-Remis gegen den Tabellenführer - weil Arsenal die Vorentscheidung verpasste.

Saka verpasst Vorentscheidung vom Punkt

Im Mittelpunkt stand Arsenal-Star Bukayo Saka , der in der 52. Minute beim Stand von 2:1 einen Elfmeter links neben den Kasten setzte. Nur zwei Minuten später glichen die Hammer aus. „Entschuldigung, Gunners“, schrieb Saka nach dem verpassten Sieg auf Instagram, zeigte sich aber kämpferisch. „Ich werde alles tun, was ich kann, um es wieder gut zu machen.“

Arteta wütet: „Wenn du das Spiel killen kannst, musst du es tun“

Seine größte Sorge war dabei allerdings, dass seine Mannschaft in der wichtigsten Phase nach dem 2:0 „nicht verstand, was das Spiel zu diesem Zeitpunkt erforderte“, nämlich Killer-Instinkt und eine Vorentscheidung, die ein 3:0 wohl bedeutet hätte.

„Ich habe keine Ahnung, was der heutige Tag für das Titelrennen bedeutet“, erklärte Arteta weiter, forderte aber eine Aufarbeitung der Fehler. „Wir müssen sehr tief graben und eine Lösung für das finden, was gerade passiert ist.“

Xhaka widerspricht Arteta: „Hat ganz sicher nichts mit Mentalität zu tun“

Nachdem es am Freitag gegen Southampton geht, folgt nächste Woche Konkurrent Manchester City, die aktuell von Sieg zu Sieg eilen. „Das ist okay, wir schauen nicht auf sie“, behauptete Xhaka. „Lasst uns erst einmal unsere Spiele gewinnen.“

Experte sieht Arsenal-Rückschlag als Vorteil für „Prem-Finale“ gegen City

TV-Experte und Ex-City-Star Micah Richards ist sogar der Meinung, dass sich die kürzliche Schwächephase der Gunners positiv auswirken wird. „Die Arsenal-Fans werden das nicht so sehen, aber was in den letzten sieben Tagen passiert ist, könnte sich zu Gunsten ihrer Mannschaft auswirken“, schrieb er in seiner Kolumne für die Daily Mail.