Tottenham Hotspur? "Selbst mit Klopp oder Tuchel spielen sie noch dieselbe Sch****"

Spätestens seit der 1:6-Klatsche bei Newcastle United schrillen bei Tottenham sämtliche Alarmglocken. Sowohl Medien als auch Fans der Spurs schossen sich auf den Londoner Klub ein und kritisierten vor allem Klubchef Daniel Levy, der in der nahen Vergangenheit mehrfach mit seinen Trainerentscheidungen danebenlag.

„Sie hatten Top-Trainer, die die Champions League und die Premier League gewonnen haben. Conte und Mourinho haben sich schwer getan, sogar ‚Poch‘ (Mauricio Pochettino, Anm. d. Red.), der ein großartiger Trainer ist. Es spielt also keine Rolle, wer da ist. Sie könnten Klopp oder Pep verpflichten, sie könnten den Besten der Liga haben, aber es werden die gleichen alten Spurs sein. Sie fangen gut an und spielen am Ende einen Sch***-Fußball“, polterte Pennant bei talkSport.