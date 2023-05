Premier League: Zwickte er Haaland? Guardiola wütet wegen Everton-Verteidiger!

Bei Citys souveränen 3:0-Sieg gegen Everton rückte er jedoch Evertons Yerry Mina in den Vordergrund, mit dem er nach der Partie aneinander geriet.

Später unterstellte Guardiola dem Verteidiger hinterlistige Taktiken, wollte aber nicht ins Detail gehen. „Es ist nicht wichtig, was er tut“, ärgerte sich Guardiola. „Abseits vom Fußball: Es ist nicht notwendig, das zu tun, was er in jedem einzelnen Spiel tut.“