Diese Guardiola-Entscheidung traf Gündogan hart! Emotionaler Abschied von ManCity

Der deutsche Nationalspieler hat sich daraufhin mit emotionalen Worten vom Champions-League-Sieger und seinen Fans verabschiedet.

Gündogan ist Pep sehr dankbar

„Als ich den Jungs in unserem Gruppenchat die Nachricht überbringen musste, dass ich gehen werde, war ich sehr emotional. Ich werde sie alle vermissen“, gestand der 33-Jährige in einem Beitrag für The Players‘ Tribune.

Der deutsche Nationalspieler verriet, dass es einer seiner schwierigsten Anrufe war, Trainer Pep Guardiola mitzuteilen, dass er den Verein verlassen würde: „Ich konnte nur noch Danke sagen. Nicht nur für diese Saison oder für all die Trophäen, sondern dafür, dass ich überhaupt hierher kommen konnte.“

Gündogan berichtete von der Zeit vor seinem Transfer zu ManCity, als er sich kurz vorher noch im BVB-Trikot am Knie verletzt hatte. „Pep rief mich an und sagte: ‚Mach dir keine Sorgen, das ändert nichts. Wir wollen dich hier haben. Wir werden auf dich warten, egal wie lange es dauert.‘“

Daher sei er Guardiola sehr dankbar. „Ich glaube, Pep hat vielleicht gehofft, dass wir gemeinsam zu City kommen und gemeinsam gehen würden, aber ich weiß, dass er meine Entscheidung versteht“, erklärte Gündogan, der auch die Beweggründe für seinen Barca-Wechsel schilderte: „Ich bin mir sicher, dass es hilft, dass ich zu seinem Kindheitsverein gehe. Hoffentlich gibt es bald ein Wiedersehen in einem Champions-League-Finale.“

Pep Guardiola (l.) und Ilkay Gündogan (r.) werden einander vermissen

Der Mittelfeldspieler erklärte, dass im City-Team die größte Verbundenheit herrschte, die er je erlebt habe. Gündogan gewann mit den Skyblues fünfmal die Premier League, zweimal den FA-Cup und einmal die Champions League. Sein letztes Spiel war das gewonnene Finale in der Königsklasse, was gleichbedeutend mit dem Triple war.

Gündogan von CL-Titel besessen

„Es ist unglaublich, was wir erreicht haben. Was mir aber am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist das Gefühl innerhalb der Mannschaft, besonders in dieser Saison. So etwas habe ich im Fußball noch nie erlebt“, so der 33-Jährige, dessen größter Traum es war, einmal den Henkelpott in die Höhe reißen zu dürfen.

„Für mich war die Champions League in den letzten 10 Jahren so etwas wie eine Besessenheit“, erklärte Gündogan und führte aus: „Als ich mit Dortmund 2013 das Finale gegen Bayern verloren habe, war ich am Boden zerstört.“ Für ihn persönlich gäbe es kein schlimmeres und vergleichbares Gefühl, als dieses Finale zu verlieren. Die Niederlage, bei der er zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte, habe ihn „zehn Jahre verfolgt“, so der bisherige City-Kapitän.

Ilkay Gündogan (l.) und Jürgen Klopp (r.) bitter enttäuscht nach der Final-Pleite gegen Bayern

„Bei jeder Entscheidung, die ich in meiner Karriere seitdem getroffen habe, ging es darum, diese Trophäe zu holen. Deshalb bin ich zu City gekommen“, erklärte Gündogan, der dann allerdings 2021 sein zweites Champions-League-Finale mit den Skyblues gegen den FC Chelsea verlor: „Das war schrecklich.“

Gündogan wegen Pep-Entscheidung „am Boden zerstört“

2022 saß er dann im Halbfinale beim Aus gegen Real Madrid im Etihad über 90 Minuten auf der Bank: „Das war vielleicht noch schwieriger für mich. Nachdem Pep die Mannschaft bekannt gegeben hatte, ging ich in mein Zimmer, um allein zu sein, und ja ... ich war einfach am Boden zerstört. Ich wollte es einfach so sehr.“

Doch in der abgelaufenen Saison habe es Klick gemacht. „Ich meine nicht nur die Champions League. Die Premier League, der FA-Cup - einfach alles. Woche für Woche hatte ich das Gefühl, dass alles perfekt zusammenpasst. Selbst als wir 10 Punkte hinter Arsenal lagen, wusste ich, dass wir die Liga gewinnen würden.“

Ilkay Gündogan gewann in seinem letzten Spiel für Manchester City die Champions League

Beim Sieg im CL-Finale erinnere er sich hauptsächlich daran, als der Schiedsrichter abpfiff: „Ich bin bei unserem Tor einfach zusammengebrochen. Das war zu viel. Ich habe meinen Kopf in den Rasen gesteckt. Ich habe versucht, alles zu verarbeiten.“

Deutscher Mitspieler als „Anker“

Der DFB-Star beschreibt sich als jemanden, der etwas zurückhaltender ist. Es brauche eine Weile, bis er sich öffnet. Doch in diesem City-Team habe er sich sehr wohlgefühlt und wurde so akzeptiert, wie er ist.

„Ich glaube, weil ich normalerweise so ein einfacher Spieler bin, fanden die Jungs es sehr lustig, mich „Zidane“ zu nennen, wenn ich ein bisschen Technik zeigte“, plauderte der neue Barca-Spieler aus dem Nähkästchen. Gündogan hob hervor, dass täglich innerhalb der Mannschaft gelacht und Späße gemacht wurden. Dies sei nicht selbstverständlich.

Ilkay Gündogan (rechts) und Stefan Ortega wurde bei Manchester City gute Freunde

Darüber hinaus war der Wechsel des Ersatztorhüters Stefan Ortega im vergangenen Sommer sehr wichtig für den 33-Jährigen. „Als Deutsche hatten wir viele Gemeinsamkeiten, und allein der tägliche Espresso, den wir im letzten Jahr zusammen getrunken haben, hat mir geholfen, mich viel mehr zu öffnen.“ Gündogan betonte: „Wenn er nicht hier wäre, hätte ich wohl nicht dieselbe Saison erlebt. Im Fußball braucht man diese Anker, und Stefan war dieser Anker für mich.“

Gündogan von Haaland überrascht

Ebenfalls im vergangenen Sommer wechselte Erling Haaland vom BVB zu ManCity. Von dem Norweger war der 33-Jährige überrascht: „Ehrlich gesagt, wusste ich nicht, was ich erwarten sollte, als er hierherkam. Man sieht die Tore und die ganze Aufmerksamkeit, die er in Dortmund bekommen hat, und man fragt sich, ob er in die Gruppe passen wird. Aber als ich ihn kennenlernte, war ich sehr überrascht, wie jemand so talentiert sein kann und trotzdem den Willen hat, jeden Tag noch besser zu werden.“

Gündogan erzählte, dass der Stürmer nie zufrieden sei - für Haaland gebe es keine Grenzen. „Messi und Ronaldo sind der einzige Vergleich für das Niveau, das er erreichen könnte.“

Doch ab sofort ist er sein Gegenspieler. Insgesamt absolvierte der 33-Jährige 304 Pflichtspiele für ManCity, in denen er 60 Tore schoss und 40 Vorlagen gab. Er mauserte sich über die Jahre zu einem der wichtigsten Bestandteile im System von Guardiola und wurde zum Kapitän ernannt. Kein Wunder, dass sich auch der Klub emotional verabschiedete.