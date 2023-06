Transfermarkt: Geheimtreffen in München! Gündogan-Transfer perfekt

Der Deal wurde ein Tag nach der herben 0:2-Pleite der Nationalmannschaft gegen Kolumbien unter Dach und Fach gebracht – am Münchner Flughafen! Ein SPORT1 -Leser erwischte Gündogan in einer Business Lounge.

Ilkay Gündogan wurde am Flughafen gesichtet

Der DFB-Star und sein Onkel Ilhan, der ihn berät, trafen sich in der bayerischen Landeshauptstadt mit Barcas Sportchef Mateu Alemany, der extra aus Katalonien angereist war – um alles vor Gündogans Urlaub klarzumachen.

Letztes Gündogan-Detail in München geklärt?

Vertrag bis 2025 plus Option

Spanischen Medien und dem Transfer-Insider Fabrizio Romano zufolge soll der 32-jährige Mittelfeldspieler in diesem Rahmen sogar schon seinen Vertrag unterschrieben und seinen Medizincheck absolviert haben.

„Barcelona ist eine wunderschöne Stadt“, sagte Gündogan am Montag im Lager der Nationalmannschaft in Frankfurt am Main, als er auf die Transfergerüchte um seine Person angesprochen wurde – und schloss eine Rückkehr nach Deutschland zu Borussia Dortmund aus.