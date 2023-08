Manchester United unterzeichnet den größten Trikot-Deal der Premier-League-Geschichte!

Wie die Red Devils in einer Pressemitteilung berichteten, gebe der Vertrag dem Verein Sicherheit in Bezug auf die größte Einnahmequelle für das nächste Jahrzehnt und stärke die Stabilität des Vereins.

„Unsere Partnerschaft hat ihre Wurzeln in den 1980er Jahren und wurde in den letzten zehn Jahren mit einigen der innovativsten Designs und Technologien in der Sportbekleidung neu erfunden. Wir freuen uns nun darauf, diese starke Partnerschaft für den Rest dieses Jahrzehnts und bis in die 2030er Jahre erneut aufzufrischen“, sagte Richard Arnold, Vorstandsvorsitzender von Manchester United.