Ohne Kane! Spurs verpatzen Testspiel bei Barca - Lewandowski trifft

Robert Lewandowski hatte die Blaugrana bereits in der dritten Minute nach brillanter Vorarbeit von Raphinha aus kurzer Distanz in Führung gebracht. Spurs-Youngster Oliver Skipp drehte die Partie für die Gäste (24./36.). Ferran Torres erzielte in der 81. Minute den Ausgleich für Barca.

Die Londoner starten am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim FC Brentford (15 Uhr im LIVETICKER) in die neue Saison. Die Katalanen gehen ihre Mission Titelverteidigung in La Liga am selben Tag beim FC Getafe an (21.30 Uhr im LIVETICKER).