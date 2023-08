Harry Kane fehlt beim letzten Spurs-Test

Der Wunschstürmer des FC Bayern ist nicht Teil des Kaders, der für das Freundschaftsspiel beim FC Barcelona um die Joan-Gamper-Trophäe am Dienstagabend (2:4) nominiert wurde.

Das hat aber offenbar nichts mit dem Transfer-Poker oder gar einer Tendenz Richtung Bayern-Wechsel zu tun. Denn neben Kane fehlen weitere Spurs-Spieler, die am Sonntag beim Duell mit Shakhtar Donezk aufgelaufen waren.

Kane erzielt Viererpack

Er ergänzte: „Viele der Jungs, die am Dienstagabend spielen werden, haben eine starke Vorbereitung hinter sich, und ich freue mich darauf, sie einzusetzen.“

Spurs lehnen nächstes Bayern-Angebot ab

Tottenham hatte am Montag das jüngste Angebot des FC Bayern abgelehnt. Nicht irgendein Angebot, sondern das höchste, das ein Bundesligist je für einen Spieler abgab: 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen .

Nach SPORT1 -Informationen verlangt Spurs-Boss Levy einen höheren Sockelbetrag. Die Rede ist von einer Fixsumme von 100 Millionen Pfund, also 116 Millionen Euro. Hinzu kämen dann möglicherweise noch zusätzliche Bonuszahlungen.

Der FC Bayern will eine Lösung vor dem Saisonstart – am Samstag (12. August, 20.45 Uhr im LIVETICKER) steigt der Supercup gegen RB Leipzig.

Die Spurs greifen am Sonntag (13. August) in Brentford in der Premier League erstmals ein.