Premier League: Droht Diaby das Bailey-Schicksal? Conference League mit Aston Villa statt Europa League mit Leverkusen!

Diaby und Bailey: Aus Talenten werden Topstürmer

Bayern-Fans aufgepasst! Dieser Hammer zeigt, was in Walker steckt

Auch Diaby wurde seit Jahren prominent umgarnt. Leverkusen saß in seinem Fall ebenfalls am längeren Hebel und ließ sich auch von lukrativen Offerten aus England nicht aus der Ruhe bringen .

Arsenal, Newcastle, PSG? Diaby geht zu Aston Villa

Das unterscheidet Bailey und Diaby

Zwar sprachen beide bei ihrer Verabschiedung aus Leverkusen obligatorisch von „einem neuen Kapitel“, das sie aufschlagen werden. Doch in Leverkusen bleiben die beiden scheinbar gleichen Spieler unterschiedlich in Erinnerung.

Zwar blitzte sein Talent auf dem Rasen regelmäßig auf, doch der heute 25-Jährige brachte sich selbst immer wieder durch Disziplinlosigkeiten aus der Bahn. So kassierte Bailey innerhalb von sechs Wochen zwei Platzverweise in der Bundesliga – beide für eine Tätlichkeit.

„Bayern wollte mich als Robben-Ersatz“

Bei seinem Wechsel zu Aston Villa galt Bailey als Nachfolger des abgewanderten Jack Grealish. Diese Erwartung konnte er jedoch nie erfüllen. In seinem ersten Jahr in Birmingham kam er lediglich auf ein mageres Tor und zwei Vorlagen in 18 Einsätzen.

Lachgas-Video sorgt für Unmut

Erst in der vergangenen Spielzeit spielte er sich langsam ins Team, ehe er sich im März selbst wieder ins Abseits brachte. Bailey hatte ein Video gepostet, in dem zu sehen war, wie er an einem Lachgas-Ballon zog. Die Sun schrieb in diesem Zusammenhang von einer wilden Partynacht.