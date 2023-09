Wataru Endo: Ist der Ex-Stuttgarter zu höflich für die Premier League? Klopp mit kurioser Aussage

Doch einen Monat nach Endos Ankunft an der Anfield Road ist seine sportliche Bilanz eher ernüchternd als traumhaft. Auf knapp 90 Einsatzminuten in der Premier League kommt der defensive Mittelfeldspieler, dessen Zeit auf dem Feld dabei sukzessiv schrumpfte.

„Er muss sich erst an die Dinge hier gewöhnen“, sagte Jürgen Klopp nach dem 3:1-Heimsieg gegen West Ham am vergangenen Wochenende, in dem der Trainer seinen Schützling in der 88. Minute für Alexis Mac Allister einwechselte.