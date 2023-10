FC Liverpool: Nächster Rückschlag für Thiago - Klopp verkündet schlechte Nachricht

Bittere Nachrichten für Thiago Alcántara und den FC Liverpool! Der Langzeitverletzte hat sich im Aufbautraining erneut verletzt und muss weiter auf sein Comeback warten. Ein Einsatz bei der Partie gegen Brighton & Hove Albion (Sonntag ab 15 Uhr im SPORT1 LIVETICKER) kommt für den 32-Jährigen nicht infrage, gab Cheftrainer Jürgen Klopp am Freitag auf der Pressekonferenz bekannt.

„Es ist einfach nervig, vor allem für ihn“, erklärte der Reds-Coach, der schon rund ein halbes Jahr auf seinen Mittelfeldstrategen verzichten muss. Erst im Mai hatte sich Thiago an der Hüfte operieren lassen. „Er hatte nun zwei Rückschläge im Aufbautraining. Nichts Großes, aber genug, um ihn erneut vom Trainingsplatz zu nehmen.“ Es handle sich nicht um die gleiche Verletzung, eine gewisse Ähnlichkeit sei jedoch vorhanden. „So ist das manchmal bei Langzeitverletzungen“, erklärte Klopp.

Die Pechsträhne des Ex-Bayern-Profis nimmt einfach kein Ende, seine letzten Einsatzminuten liegen bereits Monate zurück: Seit der Einwechslung am 26. April gegen West Ham United fehlte der spanische Nationalspieler verletzungsbedingt. Die anstehende Länderspielpause sollte Thiago jedoch entgegenkommen. Klopp hofft, dass der Spieler die Zeit zur Regeneration nutzen kann und im Anschluss wieder in den Ligaalltag eingreifen kann: „Das wäre cool“, sagte Klopp. Er wolle jedoch keinen Druck machen.

Läuft Gravenberch Thiago den Rang ab?

Trotz der VAR-bedingten Pleite bei den Tottenham Hotspur befindet sich der Liverpool aktuell in guter Form. Obwohl Thiago weiter ausfällt, hat Klopp aktuell im Mittelfeld die Qual der Wahl: Die Neuzugänge Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai und Wataru Endo verzücken die Fans, Curtis Jones und Harvey Elliott sind mehr als nur eine Option.

Dann wäre da noch Ryan Gravenberch. Der Niederländer hatte sich beim 2:0-Sieg über Union Saint-Gilloise in der Europa League erstmals in die Torschützenliste des FC Liverpool eingetragen, Klopp geriet über den Ex-Bayern-Spieler nach der Partie ins Schwärmen: „Seine Zeit bei Bayern war nicht die schlechteste auf der Welt, aber er fühlt sich hier zu 100 Prozent eingebunden.“ Gravenberch sei in toller Kerl, für den er sich sehr freue und enorm wichtig für seine Mannschaft.