Ein Bayern-Star gerät in Vergessenheit: Was ist eigentlich mit Thiago los?

Es ist ziemlich genau fünf Monate her, dass Thiago Alcantara auf dem Fußballplatz einen echten Glücksmoment erlebte. Am 26. April feierte der Spanier mit dem FC Liverpool einen knappen Sieg über West Ham United, den das Mittelfeld-Ass beinahe noch ungewollt vereitelt hätte.

Zumindest für einen Augenblick, denn wenig später wurde der ehemalige Bayern-Spieler von einer traurigen Realität eingeholt. Wie schon so häufig seit seiner Ankunft in Liverpool streikte der Körper : Nach dem Sieg in London musste Thiago unters Messer, eine Operation an der Hüfte bedeutete das Saison-Aus.

Thiago verschwindet von der Bildfläche

Das Mittelfeld-Genie verschwand einmal mehr von der Bildfläche, das Verletzungspech verfolgt ihn Zeit seiner Karriere. In seinen ersten drei Liverpool-Spielzeiten absolvierte Thiago 97 Partien, 168 Pflichtspieleinsätze wären theoretisch möglich gewesen. Mittlerweile befindet er sich in seinem vierten und letzten Vertragsjahr beim LFC. Reha und Aufbautraining dominieren seinen Alltag.

Hat Klopp überhaupt noch einen Platz für Thiago?

Wohin also mit Thiago, der ein Spiel an guten Tagen mit seinen zeitlos schönen Pässen diktieren kann wie kaum ein anderer? Wechselgerüchte gab es im Sommer so manche um den Hochbegabten, Saudi-Arabien und die Türkei sollen gelockt haben, auch die Ex-Klubs Bayern und Barcelona wurden genannt. Thiago, so schrieb es unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano, bestand auf einen Verbleib in Liverpool.