Premier League: Julián Álvarez in Torlaune - Läuft er Haaland den Rang ab?

Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ein Szenario, das es bei Manchester City so schon lange nicht mehr gegeben hat. Zuletzt war dies im Januar der Fall, als die Skyblues zunächst in Southampton aus dem League Cup ausschieden und darauffolgend bei Stadtrivale United unterlagen.

Nach der 0:1-Niederlage bei Newcastle United (ebenfalls League Cup) sowie der 1:2-Pleite in Wolverhampton befindet sich das Team von Trainer Pep Guardiola in einer kleinen Durchhängephase - in der ein Spieler dennoch heraussticht.

Álvarez blüht in neuer Rolle auf

Julián Álvarez erzielte bei den Wolves den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und war jeweils bei beiden Niederlagen der gefährlichste City-Spieler auf dem Rasen. Der Argentinier spielte sich in der laufenden Saison endgültig in die Anfangsformation von Guardiola und absolvierte bislang alle Pflichtspiele.

Mit drei Toren und vier Assists zahlte der Weltmeister von 2022 seinem Trainer das Vertrauen zurück - und stellte Superstar Erling Haaland zuletzt in den Schatten. Seit der Verletzung von Kevin De Bruyne agiert Álvarez vermehrt in der Rolle des Zehners oder der einer hängenden Spitze.

„Julian ist noch so jung - es ist unglaublich, was uns da für ein Transfer geglückt ist. Er hat alles. Er kämpft, er schießt Tore, er legt auf. Ich freue mich sehr für ihn, denn er hat es verdient“, so Guardiola nach dem 3:1-Auftaktsieg in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad, den Álvarez höchstpersönlich durch einen schnellen Doppelpack nach der Pause einleitete.

Bereits bei der WM in Katar hatte Álvarez, der in seiner Heimat „Arana“ (die Spinne) genannt wird, an der Seite von Lionel Messi überzeugt und den Superstar zum Schwärmen gebracht. „Julian war herausragend, er ist gerannt, hat sich gegen alle in den Kampf gestürzt“, lobte der Superstar den Doppeltorschützen im WM-Halbfinale gegen Kroatien (3:0).

Vergleiche mit Maradona und Kempes

Argentinische Medien überschlugen sich damals und verglichen ihn mit zwei Legenden: Diego Maradona und Mario Kempes. Sein Solo gegen Kroatien habe an Maradonas Alleingang gegen England 1986 erinnert, zudem sei er vor dem Kasten so cool wie es früher Kempes war, der Argentinien 1978 zum WM-Titel geschossen hatte.

Knapp ein Jahr später drückt Álvarez auch bei Manchester City seinen Stempel auf, während Teamkollege Erling Haaland zuletzt Ladehemmung hatte.

Der Norweger traf in den vergangenen vier Partien lediglich einmal, wobei er beim Pokalspiel in Newcastle auch 90 Minuten auf der Bank Platz genommen hatte. Dennoch: Die Leichtigkeit, mit der Haaland zu Beginn der Saison sechs Tore in vier Partien erzielt hatte, ist dem Norweger zuletzt abhanden gekommen.

Will Haaland City wegen Álvarez verlassen?

Und weil ihm derzeit Álvarez gewissermaßen die Show stiehlt, geistern schon erste Abschiedsgerüchte durch die spanischen Gazetten. Wie das Portal Diario Gol erfahren haben will, soll der Ex-BVB-Star um seine Rolle als Anführer der Star-Mannschaft fürchten. Ein realistisch betrachtet eher unglaubwürdiges Szenario, stellte sich Haaland doch als großer Befürworter seines Sturmpartners heraus.