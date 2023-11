Manchester City: Jérémy Doku - Pep Guardiolas neuer Superstar

Mit 6:1 fegte Manchester City am Samstag über den AFC Bournemouth hinweg und wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Großen Anteil am deutlichen Sieg hatte Jérémy Doku, der gegen die Cherries einen Sahnetag erwischte.

Doku gesellt sich zu elitärem Kreis

Nicht wenige rieben sich im Sommer die Augen, als Manchester City satte 60 Millionen Euro für das Juwel auf den Tisch legte und an seinen vorherigen Klub Stade Rennes überwies. Nach dem Abgang von Riyad Mahrez nach Saudi-Arabien sollte der Belgier mit ghanaischen Wurzeln in dessen Fußstapfen treten - was ihm nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser gelingt.

Guardiola schwärmt: „Er hat uns alle überrascht“

Vor seinem Gala-Auftritt gegen Bournemouth hatte Doku jeweils einmal in der Premier League und in der Champions League getroffen, nun platzte sein Knoten endgültig. City-Trainer Pep Guardiola zeigte sich schlicht beeindruckt von der Performance seines neuen Offensiv-Stars: „Das war nicht das erste Mal in dieser Saison. In allen Spielen, die er hier absolviert hat, war er fantastisch“, schwärmte der Spanier.