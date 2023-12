FC Chelsea: Transferirrsinn, aber nur Mittelmaß - kann Pochettino das Ruder herumreißen?

Chelsea in der Bedeutungslosigkeit?

Da hilft es auch kaum noch, wenn zwischendurch mal ein Sieg herausspringt, so geschehen am Mittwochabend, als die Blues nach hartem Kampf 2:1 gegen Crystal Palace gewannen - die Realität bleibt dennoch dieselbe: Chelsea ist im Mittelmaß angekommen.

Doch was hat zu diesem Abstieg ins Bedeutungslose geführt? Trainer Mauricio Pochettino war im Sommer mit hohen Ambitionen und nicht minder hohen Versprechungen angetreten. Der Tenor damals: Das wird schon wieder, macht euch keine Sorgen, einen zwölften Platz wie in der Vorsaison wird es nicht noch mal geben.

Der 51-Jährige betonte sogar, dass Chelsea „die beste englische Mannschaft der vergangenen zehn, zwölf Jahre“ gewesen sei. Was im Sommer schon für einige Irritationen gesorgt hatte, sorgt es jetzt umso mehr, zumal von dieser beschworenen „besten Mannschaft“ kaum noch was zu sehen ist.

Pochettino im Jugendwahn?

Nkunku ältester Chelsea-Spieler

Klar ist zumindest, dass Pochettino von seiner Marschroute nicht ablassen will. Gegen Crystal Palace setzte der Argentinier auf die jüngste Startelf der Premier League seit Mai 2017. Damals hatte die Mannschaft von Manchester United einen Altersdurchschnitt von 22 Jahren und 284 Tagen. Am Mittwochabend lag der Durchschnitt bei Chelsea nur knapp darüber (23 Jahre und 21 Tage).

Ältester Blues-Star in der Startelf am Mittwochabend in London: Der wiedergenesene Christopher Nkunku (26 Jahre), der zuletzt selbst noch als Youngster galt. Inzwischen soll er zu jenen gehören, die die junge Truppe der Frühreifen an vorderster Front anführt. Kann das gut gehen?