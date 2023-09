Chelsea: Transfers für eine halbe Milliarde - und schon wieder Alarm

Nach der katastrophalen vergangenen Saison, in der die Blues nur auf Platz zwölf in der Premier League gelandet waren und den europäischen Wettbewerb krachend verpassten - ist jetzt schon wieder große Unruhe im Verein ausgebrochen.

Nicht nur die Fans, die ihr Team zuletzt ausbuhten , verlieren die Geduld. Nach der 0:1-Heimniederlage am Wochenende gegen Aston Villa steht die Mannschaft sogar nur auf Rang 14 in England - und auch Chelseas neuer Trainer Mauricio Pochettino konnte seine Enttäuschung nicht verbergen.

Chelsea-Coach Pochettino: „Wir haben den Kader, den wir haben“

Doch die Worte des 51-Jährigen haben viele Fans aufhorchen lassen. So suchte der Argentinier nach dem Spiel für die Gründe der Niederlage und sagte: „Wir haben den Kader, den wir haben. Wir können nichts ändern.“

Angesichts von Transferausgaben von knapp einer halben Milliarde Euro, die der FC Chelsea alleine in diesem Sommer in seine Mannschaft gesteckt hat, dürfte diese Erklärung für viele andere Teams wie ein schlechter Witz klingen.

Um die Blues zurück zum Erfolg zu führen, haben die Bosse im Sommer keinen Stein auf dem anderen gelassen. Sie investierten unglaubliche 462 Millionen Euro an Transferablösen in den neuen Kader. Zum Vergleich: Alle Teams der spanischen La Liga zusammengenommen kamen laut transfermarkt.de im Sommer gerade einmal auf 440 Millionen Euro.

Zudem holte Chelsea unter anderem Stürmer Nicolas Jackson (22) für 37 Millionen Euro vom FC Villareal, Innenverteidiger Axel Disasi (25) für 45 Millionen von der AS Monaco und Bundesliga-Star Christopher Nkunku (25) von RB Leipzig für 60 Millionen.

Chelsea-Bosse „sind enttäuscht“

Trotzdem bleibt der FC Chelsea derzeit allenfalls Mittelmaß in der Premier League. Auch die Klub-Bosse um den amerikanischen Eigentümer Todd Boehly sind offenbar besorgt.

Angesprochen darauf, ob er in den vergangenen zwei Wochen mit den Besitzern gesprochen habe, gab Trainer Pochettino zu: „Sie sind enttäuscht. Sie sind im Verein angekommen und freuen sich darauf, ein Projekt aufzubauen. Natürlich sind sie enttäuscht, aber gleichzeitig müssen sie den Plan unterstützen.“

Der Plan sieht eigentlich vor, dass Pochettino ein Team zusammenbauen soll, das die Blues zurück an die englische und europäische Spitze führt. Doch bislang hat der Argentinier es nicht geschafft, aus dem Starensemble eine funktionierende Elf zu formen.

Havertz, Mount, Kanté und Co. weg

So verließ der deutsche Nationalspieler Kai Havertz den FC Chelsea für 75 Millionen Euro in Richtung des Stadtrivalen FC Arsenal. Mason Mount ging zu Manchester United. Christian Pulisic zum AC Mailand. N‘Golo Kanté, Edouard Mendy und Kalidou Koulibaly wechselten allesamt in die saudi-arabische Liga.