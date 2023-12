Klopps "Samurai": Wie sich Endo in Liverpool unverzichtbar gemacht hat

Der Portugiese nutzte den freien Raum und erzielte im Doppelpass mit Luis Díaz schließlich das so wichtige 2:0 für den FC Liverpool .

Klopp schwärmt von Endo

„Ich habe sein Spiel geliebt, das muss ich sagen“, erklärte Trainer Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz am Dienstagabend.

"Keine Ahnung, was sein Problem mit mir ist"

Es sind Aktionen wie diese, die erklärlich machen, warum die Reds im Sommer 20 Millionen Euro für den vielseitigen Mittelfeldspieler auf den Tisch gelegt hatten, nach langer, von Rückschlägen geprägter Suche. Mit Wunschspieler Moisés Caicedo hatte lange alles so gut ausgesehen, die Gespräche waren weit fortgeschritten, bis dieser doch dem Werben des FC Chelsea erlag und den Klub von Trainer Jürgen Klopp ratlos zurückließ.

Liverpool-Fans skeptisch wegen Endo

Das eigentliche Ziel: Den abgewanderten Fabinho ersetzen, um jeden Preis, und so fiel die Wahl schließlich auf Endo, der mit dem VfB Stuttgart eine intensive Saison hinter sich hatte, samt Relegation, die für die Schwaben - nicht zuletzt wegen Endos Einsatz - gut ausgegangen war.

Und obwohl dieser auf so vielen Ebenen überzeugt hatte, war nicht jeder mit der Entscheidung der Reds zufrieden, besonders nicht die Fans, die dem Mittelfeld-Abräumer zunächst skeptisch gegenüberstanden. Der stille Vorwurf: Der Deal mit dem Japaner sei ein Verzweiflungstransfer, nachdem viele andere Versuche zuvor gescheitert waren.

Endo selbst zeigte sich davon unbeeindruckt, folgte still den Anweisungen seines Trainers, und das mit Erfolg: 23 Pflichtspiele absolvierte er bereits für die Engländer - 16-mal stand er in der Startelf.

Endo überzeugt

In der Premier League spielte Endo zuletzt dreimal in Folge über die vollen 90 Minuten, wusste als alleiniger Sechser stets seine Aufgaben zu erfüllen. Beim 4:3-Sieg gegen den FC Fulham Anfang Dezember traf er sogar einmal traumhaft in den Winkel.