ManCity-Krise: Die Horror-Zahlen von Guardiola und Co.

Was sich zuvor schon schemenhaft angedeutet hat, ist seit Mittwochabend Gewissheit: Manchester City - das Überteam der vergangenen Jahre - steckt in einer waschechten Krise.

Das Team von Trainer Pep Guardiola kämpft dabei nicht nur mit schlechten Ergebnissen, sondern auch mit einer ungewöhnlichen Flut an Gegentoren. Neunmal musste Keeper Ederson in den vergangenen vier Liga-Spielen hinter sich greifen. Insgesamt kassierte City bereits 17 Gegentreffer in 15 Partien - so viele wie seit der Saison 2009/10 nicht mehr.