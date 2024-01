FC Liverpool: Reds-Boss macht Klopp offenbar unmoralisches Angebot

Wie die Zeitung Liverpool Echo berichtet, habe Liverpool-Boss Mike Gordon in einem weiteren Telefonat doch noch versucht, seinen Coach zum Bleiben zu überreden. Und zwar soll der Präsident der Bostoner Fenway Sports Group Klopp im Scherz angeboten haben, sein Scheckbuch zu zücken, um seinen Starcoach doch noch an der Anfield Road zu halten.

Klopp hatte in seinem emotionalen Abschiedsvideo von nachlassender Energie gesprochen und angekündigt, eine Pause einlegen zu wollen. Dennoch tauchen beinahe täglich neue Gerüchte um die Zukunft des Coaches auf. Mal wird Klopp mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, wo Xavi ebenfalls seinen Abschied zum Saisonende verkündet hatte .

Auch im Zusammenhang mit dem FC Bayern und dem DFB fiel Klopps Name. Fakt ist, dass der 56-Jährige nach dieser Saison erst einmal eine Auszeit nehmen wird - und ob überhaupt und in welcher Position die Trainer-Ikone zurückkehren könnte, ist völlig offen.

Ticketpreise explodieren

Die Fans des FC Liverpool rüsten sich jedenfalls schon jetzt für das Saisonfinale. Das letzte Heimspiel in der Premier League, welches der Star-Trainer an der Seitenlinie des Klubs begleiten wird, steigt am 19. Mai 2024 mit dem Duell mit den Wolverhampton Wanderers. Doch wer diese Partie live im Stadion verfolgen will, muss wohl tief in die eigene Tasche greifen.