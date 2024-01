Premier League: Abschied? Liverpool-Star stellt Aussagen klar

Virgil van Dijk hat seine Aussagen um einen möglichen Liverpool-Abschied im Sommer 2024 revidiert. „Ich möchte mich klar ausdrücken. Ich stehe voll und ganz hinter dem Verein. Ich liebe den Verein und die Fans. Das ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen worden“, erklärte der Niederländer in einem Gespräch mit Sky.

{ "placeholderType": "MREC" }

Van Dijk hatte noch vor wenigen Tagen in einem Interview mit Times Sport offenbart, mit seinen Zukunftsplänen in Liverpool nach dem Abschied von Jürgen Klopp noch nicht im Klaren zu sein. „Das ist eine große Frage. Ich weiß es nicht“, antwortete der Innenverteidiger auf die Frage, ob er auch in der kommenden Ära nach Jürgen Klopp Spieler des FC Liverpool sein wird.

Van Dijk stellt Aussagen klar

„Es gibt so viele Dinge, die sich ändern werden, wenn nicht nur der Manager, sondern der gesamte Stab ausgetauscht wird. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird.“ Wie der Innenverteidiger nun bei Sky schilderte, habe er mit seinen Äußerungen keine Unruhe bei Verantwortlichen und Fans auslösen wollen.

„Vor fünf Tagen haben wir noch nicht einmal über meinen Vertrag gesprochen. Mein voller Fokus liegt auf der Saison und den Möglichkeiten, dass es eine ganz besondere Saison werden kann. Es war natürlich eine große Nachricht in den letzten Tagen (Klopps Abschied, Anm. d. Red.), ein Schock für jeden, der dem Klub nahesteht. Wir sind dennoch in einer guten Position und geben alles dafür, um eine erfolgreiche Saison zu spielen“, so van Dijk.

{ "placeholderType": "MREC" }