Premier League: Erling Haaland erleidet Verletzungsrückschlag

Guardiola berichtete, dass Haaland in dieser Woche nicht trainieren konnte und für die am Samstag anstehende Partie gegen Newcastle United (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) weiterhin ausfallen werde. „Er hatte ein kleines Problem mit seinem Fuß und die Ärzte haben entschieden, dass er eine Woche pausieren und in Abu Dhabi wieder anfangen soll“, erklärte der Trainer.