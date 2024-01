Timo Werner spielt für Tottenham Hotspur in der Premier League gleich von Beginn an

Erster Einsatz für den neuen Verein und dann gleich in der ersten Elf: Timo Werner feiert für die Tottenham Hotspur in der Premier League bei Manchester United (ab 17:30 Uhr im LIVETICKER) gleich sein Startelf-Debüt.

Die Spurs hatten Werner erst vor einigen Tagen von RB Leipzig ausgeliehen, wo der in der Hinrunde nur noch eine Reservistenrolle innehatte. Der 27-Jährige kam für Leipzig nur in 14 Pflichtspielen zum Einsatz, über 90 Minuten spielte er kein einziges Mal. In den letzten sieben Bundesligaspielen schaute er zudem komplett zu.