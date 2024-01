Zerstört das die Saison des FC Liverpool?

Mohamed Salah ist mit 14 Toren in der aktuellen Premier-League-Saison einer der Lebensversicherungen des FC Liverpools. Auch beim 4:2 Sieg über Newcastle glänzte der 31-Jährige erneut mit zwei Torerfolgen.

Jedoch muss Jürgen Klopp in den kommenden Wochen auf seinen Topscorer verzichten, da dieser zum Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar) reist und den Reds damit erstmal fehlen wird. Ein Ausfall, der Liverpool teuer zu stehen kommen könnte.

Welche Folgen hat das Fehlen von Salah?

Der Ägypter verpasst in diesem Zeitraum wichtige Spiele wie das Duell mit Arsenal (3. Runde FA Cup am 7. Januar) und mindestens das Carabao-Cup-Halbfinal-Hinspiel gegen Fulham (10. Januar, Rückspiel am 24. Januar).