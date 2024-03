Akanji watscht Klopp-Star ab! "Dann kannst du wieder sprechen“

Die Kritik von Liverpool-Star Trent Alexander-Arnold an Manchester City schlägt auch drei Tage nach dem furiosen Topspiel zwischen beiden Teams an der Anfield Road hohe Wellen.

Akanji teilt gegen Alexander-Arnold aus

„Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat“, schoss Akanji jetzt zurück: „Er hat nicht einmal gespielt. Er kann es nicht sagen, weil er es nicht gewonnen hat. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Wenn du drei Titel in einem Jahr gewinnst, oder fünf Titel, wie wir es letztes Jahr geschafft haben, dann kannst du wieder sprechen.“

„Du hast es mit einer Maschine zu tun, die gebaut wurde, um zu gewinnen – das ist der einfachste Weg, um City und ihre Organisation zu beschreiben“, hatte Alexander Arnold vor dem Gipfeltreffen beider Klubs in der Premier League am vergangenen Sonntag bei FourFourTwo geklagt.

Haaland stichelt gegen Alexander-Arnold

Mit Verwunderung hatte zuvor auch Erling Haaland auf die Worte des Liverpool-Stars reagiert. .“Wenn er das sagen will, okay“, antwortete Erling Haaland bei Sky Sports , als ihm die Kommentare vorgelesen wurden. „Ich bin seit einem Jahr hier und habe das Triple gewonnen, und das war ein sehr schönes Gefühl“, so der Norweger.

Der Torjäger feixte: „Ich glaube nicht, dass er dieses Gefühl kennt. So habe ich mich letzte Saison gefühlt, das war sehr schön. Sie können so viel reden, wie sie wollen, oder er kann so viel reden, wie er will. Ich wei? nicht, warum er das tut, aber es macht mir nichts aus.“

Klopp nimmt Liverpool-Star in Schutz

„Wir alle respektieren [was Manchester City gewonnen hat], und Trent respektiert das. Aber er ist in Liverpool geboren. Er stand auf den Rängen, bevor er für den Verein spielte. Er hat alle Jugendmannschaften durchlaufen. Was würden sie in so einer Situation denken? Einer unserer Slogans, den ich liebe, lautet: „Es bedeutet mehr. Und es bedeutet mehr ... für uns“, erklärte der Trainer.