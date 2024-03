"Das beste 1:1, das Sie jemals erleben werden" - Die Pressestimmen zum Premier-League-Hammer Liverpool vs. City

Das heiß ersehnte Spitzenduell in der Premier League zwischen Manchester City und dem FC Liverpool hat nicht enttäuscht. Das 1:1-Unentschieden der Titelrivalen zeigte, dass es nicht viele Tore braucht, um für hochklassige Fußballunterhaltung zu sorgen.

Das spiegelt sich auch in den internationalen Medienberichten wider. Die Daily Mail sprach nach dem Remis beispielsweise vom „besten 1:1, das Sie jemals erleben werden.“ Auch der sich weiter zuspitzende Meisterschaftskampf auf der Insel ist nach dem Topspiel ein großes Thema.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen:

Großbritannien

BBC: „Liverpool und ManCity erkämpften sich ein mitreißendes Unentschieden. Das Aufeinandertreffen der beiden bedeutendsten Mächte der letzten Jahre war eine Begegnung von höchster Qualität, bei der beide Seiten Chancen auf einen entscheidenden Sieg hatten.“

Daily Mail: „Wenn die Leute über die vielen Male sprechen, in denen Jürgen Klopp und Pep Guardiola im englischen Ligafußball aufeinander getroffen sind, werden sie am begeistertsten von der letzten Begegnung reden. (...) Es war unerbittlich. Es war atemlos. Chance um Chance um Chance. Es war die Unbeugsamkeit von Virgil van Dijk. Es war die Schönheit der Pässe von Kevin De Bruyne. Es war die Unbezähmbarkeit von Darwin Nunez. Es war die Gelassenheit von Rodri. Es war alles. (...) Das beste 1:1, das Sie jemals erleben werden.“

ESPN: „Arsenal war am Ende der einzige Gewinner von Liverpools gigantischem Duell mit Manchester City an der Anfield Road, aber nachdem sie sich gegen den Meister gewehrt und ein 1:1-Unentschieden erkämpft haben, ist die Mannschaft von Jürgen Klopp diejenige, die im Titelrennen der Premier League wirklich im Vorteil ist.“

Telegraph: „Guardiola hat das laute Anfield nie erobert – der Tsunami hat ManCity fast weggerissen. Es war wie riesige rote Wellen, die auf die himmelblaue Stadt einprasselten, verursacht durch eine Art grundlegendes, tief sitzendes Erdbeben, das Anfield erschütterte.“

The Guardian: „Jeder hat es gespürt: Der Abtritt von Jürgen Klopp zum Saisonende wird Liverpool zum Premier-League-Titel führen. Das Team und die Fans reiten auf einer Welle der Emotionen zum Ruhm.“

The Sun: „City überlebte eine monströse Leistung der Reds in der zweiten Halbzeit und kam mit einem Unentschieden davon.“

Spanien

Mundo Deportivo: „Es war das letzte Aufeinandertreffen zwischen Klopp und Guardiola in der Premier League. Das letzte Aufeinandertreffen zweier Trainer, deren Rivalität den Fußball im letzten Jahrzehnt wie keine andere geprägt hat. Und es war spannend, voller Emotionen bis zum Schluss.“

Sport: „City überlebt Anfield im letzten Tanz zwischen Guardiola und Klopp. (...) 60.000 Stimmen machten Anfield zu einem echten Schnellkochtopf.“

Marca: „Arsenal erwies sich am 28. Spieltag der Premier League nach dem 1:1 zwischen Manchester City und dem FC Liverpool als der große Gewinner. Die Gunners finden sich an der Tabellenspitze wieder.“

AS: „Kontroversen und ein tolles Spiel in Anfield. Das möglicherweise letzte Aufeinandertreffen zweier epochaler Manager.“

Frankreich

L‘Équipe: „Rücken an Rücken - Liverpool und Manchester City neutralisieren sich nach einem Aufeinandertreffen auf hohem Niveau. (...) Wie immer, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, lieferten sie sich in Anfield ein tolles, intensives und abwechslungsreiches Spiel.“

Le Parisien: „City und Liverpool neutralisieren sich, das Titelrennen ist enger denn je. (...) Das Schicksal der Premier League könnte sich an diesem Sonntag in Anfield entschieden haben. An einem vom Wetter her nebligen, vom Spiel her aber strahlenden Nachmittag trennten sich Liverpool und Manchester City mit einem Unentschieden (1:1). Ein Ergebnis, das niemandem recht ist.“

RMC Sport: „Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen hielt, was es versprach. Liverpool und Manchester City trennten sich 1:1 und das kam Arsenal zugute, die punktgleich mit den Reds und einen Punkt vor den Skyblues an der Spitze bleiben.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Der unaufhörliche Regen in Anfield spült alle letzten Gewissheiten weg. Die Premier League 2023/24 ist ein Rätsel, das immer mehr zum Unlösbaren tendiert, zumindest nach dem 1:1-Unentschieden zwischen Liverpool und Manchester City. (...) Das letzte Premier-League-Duell zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola, den beiden Trainern, die diese Liga in den letzten Jahren dominiert haben, zeigte die menschliche Seite von City und bestätigte, dass Liverpool noch viel zulegen kann, vor allem, wenn sich alle Verletzten auskuriert haben. In der Schlacht um England gab es keinen Sieger.“

Corriere della Sera: „Die Premier League bestätigt sich als eine außergewöhnliche Liga an einem Tag, an dem sowohl Liverpool als auch Manchester City zu viele Fehler begehen. An der Anfield Road stand es am Ende 1:1. Arsenal feierte und übernahm wieder die Führung. Zwischen Klopp und Guardiola lächelt Mikel Arteta.“

