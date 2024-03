Premier League: Die Rückkehr des Transfer-Gurus - Worauf sich Liverpool freuen darf

Michael Edwards kehrt ab der kommenden Saison zum FC Liverpool zurück . Bei den Reds soll der 44-Jährige den Eigentümer Mike Gordon als Fußball-Chef der Fenway Sports Group (FSG) ablösen und künftig die sportlichen Geschicke des Vereins in die eigene Hand nehmen.

Der Transfer-Guru war bereits von 2011 bis 2022 an der Anfield Road beschäftigt und stieg 2016 vom Chefanalysten zum Sportdirektor auf.

Edwards und Klopp führten Liverpool an die Spitze

Durch seine durchdachte Transferpolitik legte Edwards den Grundstein für den zweiten Champions-League -Sieg der Klubgeschichte (2019) und die erste Meisterschaft nach 30 Jahren (2020). In Zusammenarbeit mit Klopp baute er an der Anfield Road wieder eine Spitzenmannschaft auf.

Nachdem der LFC von 2009 bis 2016 nur einmal unter den Top Fünf der Premier League gelandet war, gelang bereits in Edwards‘ erster Saison als Sportdirektor der Sprung auf Rang vier. Seither beendete man die Saison an der Anfield Road nie außerhalb der besten fünf Teams.

Die Zugänge

Für keinen anderen Spieler legte Edwards eine höhere Summe auf den Tisch. 2017/18 wechselte der niederländische Innenverteidiger für 84,65 Millionen Euro (zweitteuerster Transfer der Klubhistorie) vom FC Southampton nach Liverpool. Van Dijk entwickelte sich in 256 Einsätzen zu einer unverzichtbaren Stammkraft und zum Kapitän der Mannschaft. 2019 wurde er von der UEFA zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

Ein Jahr später folgte die nächste Säule, die bis heute zu den Stammspielern zählt. Durch eine Ablösesumme von 62,5 Millionen Euro wurde Alisson zwischenzeitlich zum teuersten Torhüter der Welt. Mit 112 Spielen ohne Gegentor bei 255 Einsätzen zahlte der Brasilianer das Investment mehr als zurück. In der laufenden Saison wird Alisson von einer Oberschenkelverletzung ausgebremst.

Ein weiterer Name mit Weltformat. Erkannte man bei Chelsea noch nicht das Potenzial von Mo Salah, wurde der Flügelspieler an der Anfield Road zu einem der besten Premier-League-Spieler der vergangenen Jahre. 205 Tore, 89 Vorlagen und zwei Auszeichnungen als Englands Fußballer des Jahres konnte Salah seit seinem Wechsel von der AS Rom (42 Millionen Euro, 2017/18) verbuchen.