Auf den Spuren einer Legende - Liverpool hat einen neuen Steven Gerrad

Als die ersten Fans am Donnerstag an einen Liverpooler Patzer glaubten, war es Weltmeister Alexis Mac Allister, der den FC Liverpool mit einem Traumtor wieder auf die Siegerstraße schoss. Knapp 17 Meter vor dem Tor wuchtete er den Ball humorlos in den rechten Winkel.

Durch seinen Treffer ließ er die Anfield Road in pure Ekstase fallen und legte damit den Grundstein für einen weiteren wichtigen Sieg, den Cody Gakpo mit einem Kopfball in der 90. Minute besiegelte. Nach dem 3:1-Triumph gegen Sheffield United verdrängte die Mannschaft von Jürgen Klopp den FC Arsenal wieder von der Tabellenspitze.

Mac Allister macht es wie Gerrard vor 20 Jahren

Als Mac Allister den Ball ins obere rechte Eck schoss, fühlten sich einige Liverpools Fans an ein sehr ähnliches Traumtor von Steven Gerrard gegen Olympiakos vor 20 Jahren erinnert.

Durch seine Passsicherheit, Zweikampfstärke und herausragende Schusstechnik wird der 25-malige argentinische Nationalspieler von Fans schon länger mit der Liverpooler Vereinslegende verglichen.

Mit seinem Knaller-Tor stellte er zudem einen Rekord ein: Seit Gerrard ist Mac Allister der erste Mittelfeldspieler der Reds, der in sechs Spielen in Serie immer mindestens ein Tor oder einen Assist verbuchen konnte.

Für den 25-Jährigen war es der vierte Treffer in den letzten fünf Spielen für Liverpool. In der englischen Presse wurde der Argentinier nach dem Spiel ebenfalls mit Lob überschüttet. Die Daily Mail schwärmte: „Alles, was der Argentinier anfasst, wird zu Gold.“

Liverpools Nummer 10 hätte sogar beinahe noch einen Doppelpack erzielt, traf aber kurz nach dem Traumtor mit einem Freistoß nur die Latte.

Mac Allister für FC Liverpool unverzichtbar

Der Stern von Alexis Mac Allister ging das erste Mal so richtig bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf, wo er außer im ersten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien in jedem Spiel zum Einsatz kam.

Im Sommer 2023 folgte dann der Wechsel von Brighton & Hove Albion zu den Reds. Schon direkt nach seinem Wechsel war der Mann der Stunde aus der Liverpooler Startelf nicht mehr wegzudenken. In den 30 möglichen Ligaspielen kam er bei 25 zum Einsatz. Ein Spiel verpasste er aufgrund einer Gelbsperre, die anderen vier wegen einer leichten Knieverletzung im Dezember.

Der am Saisonende scheidende Trainer Jürgen Klopp lobte seinen Schützling und seine Vielseitigkeit explizit: Mac Allister sei in der Lage, das Spiel von überall auf dem Platz zu gestalten und zu entscheiden, schwärmte der Star-Coach.

In seiner letzten Saison für Brighton agierte der Argentinier noch oft als offensiver Mittelfeldspieler, bei Liverpool kommt er meist als Achter und manchmal sogar als Sechser zum Einsatz.

So auch gegen Sheffield, wo er den geschonten Wataru Endo ersetzte. „Wir hatten heute Abend ein Problem auf dieser Position, und am Ende hat es sich ausgezahlt. Der Einfluss, den er von überall her haben kann, ist enorm“, sagte Klopp nach dem Spiel.

Klopp erzählt von Treffen mit Mac Allisters Vater

„Er ist ein super wichtiger Spieler für uns, ein wunderbarer Junge. Ich habe seinen Vater nach dem Spiel getroffen“, berichtete Klopp: „Er sagte Danke, ich sagte Gracias. Das war das ganze Gespräch! Ich habe auch noch Hola gesagt und dann ist mein Spanisch zu Ende.“

Für Mac Allister junior hatte der Trainer nur lobende Worte: „Ein wundervoller Spieler, ein wundervoller Junge, und wir freuen uns sehr für Liverpool, dass wir ihn bekommen haben.

Es war ein weiteres Glanzlicht für den Mann der Stunde an der Merseyside. Bislang ist Mac Allister wohl der Spieler des Jahres 2024 für Liverpool und vielleicht sogar der Premier League. Für den März steht er auf der Shortlist der Premier League für die Auszeichnung als Spieler des Monats.