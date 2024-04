Fiese Spitze von Jürgen Klopp: "Tut mir leid, das zu sagen"

Klopp: Wir hätten gewinnen müssen

„In all den Jahren, in denen ich hier bin, glaube ich nicht, dass wir United jemals so dominiert haben wie in diesen beiden Spielen“, meinte der deutsche Trainer: „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen, das ist klar. In Old Trafford 1:0 zu führen und eine Schussbilanz von 15:0 zu haben, ist unglaublich. Kein einziger Schuss in der ersten Halbzeit und das 1:0 ist das Mindeste, was wir erwarten konnten.“