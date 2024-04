Irrer Liverpool-Aussetzer kostet Sieg gegen Manchester United

Beim 2:2 (1:0)-Unterschieden zwischen den Red Devils und den Reds servierte er dem großen Rivalen den Ausgleichstreffer auf dem Silbertablett. Rund 40 Meter vor dem eigenen Tor spielte der 21-Jährige in der 50. Minute den Ball in die Füße von Bruno Fernandes .

United dreht nach Mega-Patzer auf

Damit stellten die Hausherren die Partie auf den Kopf, denn in der ersten Halbzeit dominierte die Truppe von Jürgen Klopp nach Belieben. Nach dem Abseitstor von Alejandro Garnacho in der 2. Minute spielten eigentlich nur noch die Gäste.

Schuss um Schuss flog auf das Tor von Andre Onana zu, doch der Kameruner war zumeist auf der Hut. Lediglich in der 23. Minute war er chancenlos, als Luis Diaz nach einer Ecke aus sieben Meter in die Maschen traf.

Angesichts von 15:0 Torschüssen für Liverpool war die knappe Halbzeit-Führung aber zu wenig. Da überrascht es nicht, dass Klopp immer wieder wie wild an der Seitenlinie tobte, denn mit insgesamt 28 Torschüssen fügten sie dem Rivalen die meisten in einem Heimspiel seit Daten-Aufzeichnung 2003 zu.

Nach der Pause war die Partie deutlich ausgeglichener, denn United spielte nach dem geschenkten Ausgleich auch mutiger nach vorne. So war es nicht überraschend, als Kobbie Mainoo sein Team mit einem Traumtor in der 67. Minute in Front brachte. „Ich habe sofort gefühlt, dass er reingeht“, sagte er im Anschluss bei Sky .

Salah rettet Liverpool einen Punkt

Stattdessen verwies er auf die starke Leistung seines Teams: „In der ganzen Zeit, in der ich hier in Liverpool Trainer war, glaube ich nicht, dass wir United so dominiert haben, wie in diesen beiden Spielen. Aber leider haben wir nicht das Ergebnis erzielt, das wir wollten.“