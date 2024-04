Karius und Verlobte blitzen bei Berliner Türsteher ab

Die beiden wurden kürzlich bei einem Urlaubsaufenthalt in Berlin vor dem weltbekannten Szene-Club von den Türstehern aussortiert, wie Leotta jetzt beim italienischen Radiosender Radio 105 verriet. „Ich wollte unbedingt ins Berghain, wo es allerdings eine sehr strenge Einlass-Kontrolle gibt“, erzählte die italienische TV-Moderatorin.

„Ich kam dort mit meinem wunderschönen Mantel an, dem gelben, der ganz pelzig ist, und einem strahlenden Lächeln, und ich sagte: ‚Hallo‘.“ Doch den Türsteher ließ das offenbar kalt.

Karius und Leotta nicht ins Berliner Berghain gelassen

„Ich wurde noch nie so abblitzen gelassen“, schilderte die 32-Jährige das Erlebnis. Karius soll dabei einen Fehler gemacht haben, „weil er mich dazu bewegt hat, zuerst reinzugehen, weil Frauen normalerweise mehr Chancen haben. Und sie haben mich so angeschaut und haben das getan (Diletta schüttelt den Kopf, Anm. d. Red.).“

Der Türsteher habe sogar gelacht. Und Karius? „Loris hat mich gedrängt, sofort zu gehen, denn dort kann man nicht darauf bestehen, hereinzukommen. Wenn es nein heißt, dann ist es nein“, berichtete Leotta weiter. Karius spielte von September 2020 bis zum Saisonende bei Union Berlin, kennt die Gepflogenheiten der Stadt also aus der damaligen Zeit.

Einige Nutzer in sozialen Medien erklärten sich die Abweisung mit Leottas gelbem Kleid. Zwar gibt es im Berghain keinen offiziellen Dresscode, doch man müsse sich ganz in Schwarz kleiden und dürfe nicht lächeln, lautete der einhellige Ratschlag, den die Italienerin danach bekommen habe.

Karius und Leotta heiraten wohl im Juni

Ansonsten gab es auf dem Berlin-Trip mehr zu Lachen für das Paar. So ließen sich die beiden unter anderem das gleiche Tattoo stechen - mit dem Geburtsdatum ihrer im August geborenen Tochter Aria.

Außerdem steht inzwischen der Termin für die Hochzeit des deutschen Torwarts und der italienischen Moderatorin fest, wie etwa die Sportzeitung Corriere dello Sport berichtet. Demnach soll die Feier am 22. Juni im Therasia Resort auf der Insel Vulcano stattfinden.

In der Premier League läuft es für Karius dagegen nicht ganz so ideal. Er muss sich in Newcastle mit der Reservistenrolle zufriedengeben. Bei seinem ersten Einsatz kassierte er ein Slapstick-Tor.