Heimpleite gegen Glasner-Team! Liverpool patzt im Titelkampf

Der FC Liverpool muss einen erneuten Rückschlag im Kampf um die englische Meisterschaft hinnehmen. Das Team von Jürgen Klopp verlor an der Anfield Road mit 0:1 gegen das von Oliver Glasner trainierte Crystal Palace. Für den LFC ist es bereits das dritte Spiel in Folge ohne Sieg.

Liverpool ging bereits in der 14. Minute durch Eberechi Eze in Rückstand. Danach konnten die Hausherren zwar einige Chancen für sich verbuchen, Darwin Nunez und Curtis Jones verpassten aber zwei Großchancen und in der Nachspielzeit scheiterte auch noch Mo Salah direkt vor dem Tor. Palace konnte die knappe Führung somit über die Zeit retten.