Premier League: Historische Show! Chelsea-Star überflügelt Legenden

Der FC Chelsea hat einen neuen Superstar in seinen Reihen! Cole Palmer sorgte beim Premier-League-Heimspiel gegen den FC Everton für einen historischen Abend. Denn der offensive Mittelfeldspieler der Blues schoss beim 6:0-Kantersieg einen Viererpack und bot eine wahre Show. „Es geht alles so schnell. Wir haben gut angefangen und ich habe einen weiteren Hattrick erzielt. Überragend“, sagte Palmer bei Sky .

Vor dem 1:0 düpierte Palmer seinen Gegenspieler Jarrad Branthwaite mit einem Tunnler und schoss mit links ein (13.). Es folgte ein Kopfball zum 2:0 (18.) und ein Rechtsschuss aus fast 30 Metern ins leere Tor zum 3:0 (29.). Es war der schnellste Hattrick der Blues-Historie. In der zweiten Hälfte schoss Palmer per Elfmeter das 5:0 (64.).

Vor dem Treffer setzte sich der Überflieger resolut gegen seine Mitspieler Noni Madueke und Nicolas Jackson durch. Die beiden Stars wollten den Strafstoß übernehmen und waren alles andere als glücklich darüber, dass Palmer nicht zurücksteckte. In Anbetracht des Zoffs schaute sogar Coach Mauricio Pochettino an der Seitenlinie irritiert.

Palmer bricht reihenweise Rekorde

Palmer führt die Blues in der Tabelle immer weiter nach oben. Platz sechs ist nach einer furiosen Aufholjagd in den vergangenen Wochen nur noch drei Zähler entfernt bei einem Spiel weniger als Konkurrent Newcastle.

Palmer zieht mit Haaland gleich

Der Spielmacher hat nun übrigens in 28 Ligaspielen für Chelsea überragende 20 Treffer erzielt und zudem noch neun Vorlagen geliefert. Der Linksfuß hat in dieser Saison bereits mehrfach Geschichte geschrieben. Ihm gelang das späteste Tor der Liga-Historie gegen Manchester United in der 101. Minute. Zudem hat er all seine ersten neun Elfmeter in der Premier League verwandelt.